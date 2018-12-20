Четверг, 20 Декабря 2018 года
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В Хабаровске пенсионерка вернула владельцу найденные 250 тыс. рублей

Общество

71-летняя жительница краевой столицы обратилась в полицию по поводу свертка, найденного в районе железнодорожного вокзала

Хабаровск, 20 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  Четверть миллиона рублей и более 1,5 тыс. юаней вернула владельцу пожилая хабаровчанка. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В ведомстве отметили, что 71-летняя жительница краевой столицы обратилась в полицию по поводу свертка, найденного в районе железнодорожного вокзала.

«Женщина рассказала стражам правопорядка, что по дороге в магазин она наступила на небольшой прозрачный сверток, подняла его и обнаружила, что внутри находится свыше 1,5 тыс. китайских юаней и 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

После того, как полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, был установлен мужчина, обронивший деньги. Оказалось, что сверток выронил 33-летний житель Хабаровска. Средства были возвращены гражданину, отметили в полиции. Также в ведомстве сообщили, что пожилая гражданка является пенсионером органов внутренних дел.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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