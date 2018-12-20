Активы окружения экс-президента Украины в Швейцарии заморозили еще на год

Киев, , 11:11 — REGNUM Активы людей, связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, заморожены ещё на год, сообщило посольство Швейцарии на Украине 20 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения», — сказано в сообщении.

Данная мера была предпринята в рамках судебного сотрудничества между Украиной и Швейцарией, отметили в посольстве.

Напомним, активы окружения Януковича в Швейцарии составляют около $193 млн. Они были заморожены Швейцарией в 2014 году, вскоре после вооружённого переворота в Киеве, после которого Янукович сбежал из страны.

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