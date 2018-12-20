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На Северном Кавказе в 2019 году может повыситься стоимость ОСАГО

Общество

Пять субъектов округа вошли в «красную» зону рейтинга убыточности ОСАГО и вероятности совершения автомошенничеств

На Северном Кавказе в 2019 году может повыситься стоимость ОСАГО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Страховка ОСАГО

Черкесск, 20 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Страховщики могут повысить стоимость ОСАГО в 2019 году в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Так, в число регионов, в которых может быть принят повышенный тариф, входят Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-Балкария.

Причина повышения в том, как рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, что эти пять субъектов СКФО вошли в список 20 регионов России, которые являются неблагополучными с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО, пишет Банки.ру.

Они входят в так называемую «красную» зону в рейтинге частоты страховых случаев, составленном Российским союзом автостраховщиков. Этот ежегодный рейтинг формируется в целях определения убыточности ОСАГО и вероятности совершения автомошенничеств.

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Напомним, согласно указанию Банка России, которое должно вступить в силу с 2019 года, тарифный коридор ОСАГО будет расширен. Будут введены новые коэффициенты «возраст-стаж» и «бонус-малус», который учитывает аварийность. В связи с этим будут почти вдвое отличаться максимум и минимум стоимости автострахования.

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