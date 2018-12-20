Украинские раскольники пытались скопировать посох Киевского митрополита

Святогорск, Украина, , 10:46 — REGNUM Представители единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) пытались заказать в Москве копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра, заявил секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры архимандрит Лазарь 19 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Священнослужитель сообщил, что раскольники таким образом готовятся к «интронизации» главы ЕПУЦ Епифания:

«Сегодня представители бывшего митрополита Александра (Драбинко) позвонили московским ювелирам для заказа точной копии посоха святого Петра, митрополита Киевского и всея Руси, Московского чудотворца. Но получили отказ», — рассказал Лазарь.

Посох начала XIV века был изготовлен русскими мастерами для первого Киевского патриарха Петра, возведённого на митрополию Константинопольским патриархом Афанасием I в 1308 году. Он долгое время хранился в Успенском соборе Москвы, затем в Оружейной палате Кремля.

Напомним, 15 декабря в Киеве объединились две неканонические религиозные организации — «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь». Главой новой раскольничьей «церкви» был назначен представитель «Киевского патриархата» Епифаний. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей должен вручить Епифанию томос об автокефалии ЕПУЦ.

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