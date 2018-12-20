Четверг, 20 Декабря 2018 года
11:04:55 МСК

Пускание фейерверков – языческий ритуал, заявил эксперт КФУ

Общество

В Китае их использовали, чтобы отпугнуть злых духов

Пускание фейерверков – языческий ритуал, заявил эксперт КФУ
Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия
Новогодние фейерверки

Казань, 20 декабря 2018, 10:37 — REGNUM  Пускание фейерверков и петард в новогоднюю ночь является языческим ритуалом — традицией, которая пришла в Россию из Китая, заявил кандидат химических наук, доцент Казанского федерального университета (КФУ) Аркадий Курамшин. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба вуза.

«Считалось, что в новогоднюю ночь вылезают различные злобные твари, духи, и, чтобы их отпугнуть и не взять с собой в новый новогодний цикл, китайцы взрывали пороховые фейерверки, запускали хлопушки», — сказал эксперт.

По его словам, языческий ритуал можно наблюдать практически в каждом дворе Казани несмотря на запреты, поэтому наиболее законопослушным вариантом будет использование пиротехники в специально отведенных для этого местах.

В этом году в Казани для запуска пиротехники в новогодние праздники определены четыре площадки: автостоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще, площадка поймы реки Казанки (на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова), набережная Кировской дамбы, на пересечении улиц Назиба Жиганова и Сабира Ахтямова (за Казанским ипподромом). Нарушителям требований грозят крупные штрафы.

Читайте также: Жителей Петербурга просят не зажигать фейерверки хотя бы в квартирах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить