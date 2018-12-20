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За год из незаконного оборота в Казахстане изъяли 19 тонн наркотиков

Общество

Синтетические наркотики стали новым вызовом для правоохранительных органов

За год из незаконного оборота в Казахстане изъяли 19 тонн наркотиков
Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

Астана, 20 декабря 2018, 10:33 — REGNUM  В 2018 году правоохранительные и специальные органы Казахстана выявили более 6,5 тыс. уголовных правонарушений в сфере оборота наркотиков, заявил депутат Сената парламента Казахстана Владимир Волков на пленарном заседании, сообщает 20 декабря агентство «Казинформ».

По итогам года из незаконного оборота в Казахстане изъяли 19 тонн наркотиков, в том числе 55 кг героина, 740 кг гашиша, 7 кг опия, 16 тонн марихуаны. Волков отметил, что злоумышленники с легкостью меняют структуру психоактивных веществ, что затрудняет их постановку на учет.

Сенатор добавил, что почти 95% всех уголовных дел, связанных с оборотом синтетических наркотиков, прекращаются из-за отсутствия правовых механизмов контроля веществ, которые не находятся в списке наркотических веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что в 2018 году в республике было закрыто 3 200 сайтов, которые продавали синтетические наркотики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане закрыли 3200 сайтов по продаже наркотиков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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