Граждане РФ заметно снизили траты на новогодние подарки

Москва, , 10:20 — REGNUM На подарки на Новый год родным, близким, друзьям и коллегам жители России в среднем готовы потратить не более 5 тыс. рублей. При этом в 2018 году средняя сумма, которую граждане готовы потратить на подарки, заметно снизилось. В 2015 году на презенты выделялось 6,5 тыс. рублей. Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир».

Существенно снизилась доля тех, кто планирует траты свыше 5 тыс. рублей — с 39% в 2015 году до 25% в 2018 году. Число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5 тыс. рублей почти не изменилось — 50% (в 2015 году — 47%).

20% жителей Россиив 2018 году выделили на новогодние подарки 1−3 тыс. рублей, 22% — от 3−5 тыс. и 8% — менее 1 тыс. рублей. От 5 до 10 тыс. рублей в 2018 году заложили на покупку подарков 16% опрошенных. От 10−15 тыс. рублей готовы потратить лишь 5% граждан.

Пока не решили, будут ли выделять деньги на подарки и сколько 17% респондентов. За три года увеличилась доля тех, кто не собирается покупать новогодние подарки — с 6% до 8%.

Опрос проведен в ноябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах России.

Читайте также: Большинство жителей России встретят Новый год дома

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. 17% опрошенных пойдут в гости к друзьям, в 2015 году таких было больше — 22%. В кафе, ресторане или клубе планируют отметить Новый год 5% граждан.

На эту тему: Кого будут поздравлять жители России на Новый год — опрос