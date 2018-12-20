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Волгоградская «Кибердружина» встретилась со студентами колледжа ВолГУ

Общество

Студенты узнали о работе активистов, которые блокируют негативный контент в интернете

Вологда, 20 декабря 2018, 10:18 — REGNUM  Представители волгоградского подразделения «Кибердружины» провели встречу со студентами Волгоградского государственного университета, сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

Со стороны университета во встрече приняли участие учащиеся колледжа по направлению «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

«Студенты узнали о деятельности организации, которая совместно с сотрудниками прокуратуры, Роскомнадзора и Следственного комитета РФ блокирует негативный контент в интернете», — говорится в сообщении.

После тестирования и лекции все участники получили грамоты и возможность стать будущими активистами «Кибердружины».

Волгоградское структурное подразделение организации создано в 2016 году по инициативе кафедры информационной безопасности ВолГУ. Сейчас в подразделении состоит почти двести человек.

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