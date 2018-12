Рождество на Диком Западе: праздничные песни в Red Dead Redemption Online

Нью-Йорк, США, , 11:09 — REGNUM Игрок Red Dead Redemption Online с ником Tony StrongStyle обнаружил, что все пианисты в игре начали исполнять популярные рождественские песни. Видео с подборкой из всех песен, сыгранных персонажами игры, геймер опубликовал на своём YouTube-канале.

Дикий Запад в Red Dead Redemption Online погружается в праздничную атмосферу при помощи таких композиций как: Deck the Halls, Silent Night, Joy to the World и Good King Wencelas. Разработчики не просто добавили новую звуковую дорожку для игровых пианистов, но и изменили их анимации так, чтобы создать полную имитацию реального исполнения музыки. Для того, чтобы подчеркнуть атмосферу праздника, геймер одел своего персонажа в одежду, похожую на костюм Санта-Клауса.

Ранее тематические рождественские обновления появились во многих игровых проектах: Gears of War 4, Rocket League, The Escapists 2 и др. Они добавляют в игры праздничные облики для героев, тематические карты и особые соревновательные режимы. Компания Blizzard представила особый анимационный ролик, посвящённый празднованию рождества в игре Overwatch. В нём персонажи Трейсер и Жнец сражаются за праздничное печенье Санта-Клауса.

Напомним, что директор компании Nintendo Реджи Фис-Эме сообщил о своём желании портировать Red Dead Redemption 2 на консоль Nintendo Switch. Фис-Эме отметил, что ранее этого не произошло, потому что игра от Rockstar ушла в разработку задолго до анонса консоли Nintendo. Директор не исключил, что в скором будущем игра появится в списке Nintendo Switch.

