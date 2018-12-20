Командира «Союза МС-09» допросят по делу о повреждении обшивки корабля

Москва, , 10:07 — REGNUM Вернувшийся из длительной экспедиции с МКС российский космонавт Сергей Прокопьев даст показания по делу о повреждении обшивки космического корабля «Союз МС-09». По словам источника в ракетно-космической отрасли, которого цитирует РИА Новости, встреча с компетентными органами может пройти через несколько дней после возвращения экипажа на Землю.

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Сообщается, что ранее был допрошен и другой российский космонавт Олег Артемьев.

Добавим, что спасатели взяли под охрану спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09» с уликами по делу о появлении отверстия от сверла в бытовом отсеке корабля — это образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека, которые космонавты доставили на Землю.

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Экипаж МКС завершил ремонт пробоины корабля «Союз МС-09»

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. В ходе проверки выяснилось, что в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции, имеется небольшое отверстие. Российские космонавты заделали его специальным герметиком.

Сегодня, 20 декабря, космический корабль с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами Александром Герстом (ESA) и Сериной Ауньён-Чэнселлор (NASA) успешно отстыковался от МСК. Экипаж благополучно вернулся на Землю.

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