На Сахалине старика-коммуниста осудили за митинг в честь годовщины Октября

Южно-Сахалинск, , 10:12 — REGNUM Южно-Сахалинский городской суд осудил пожилого члена КПРФ Валерия Горенкова за проведение митинга в честь 101-й годовщины Октября. Заранее заявленный митинг мэрия согласовывать отказалась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Суд приговорил пожилого человека к штрафу в 10 тысяч рублей. Однако сам Валерий Горенков называет произошедшее «самым большим унижением в своей жизни»:

«Власти сделали всё для того, чтобы стереть память о великом историческом событии из жизни региона, сахалинцев. Нам запретили прийти на митинг в честь 101-й годовщины Октября на святое для каждого коммуниста место — площадь Ленина. Такого унижения мы не испытывали никогда!»

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич, заявку, которую подал Валерий Горенков, отказался согласовывать руководитель департамента внутренней политики Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, в недавнем прошлом — начальник следственного отдела СКР в столице островного региона.

«Мотивировал отказ Хайбриев тем, что якобы буквально накануне некая общественная организация подала заявку на проведение мероприятия на площади Ленина. И якобы эта организация намерена проводить своё мероприятие весь день 7 ноября — с 9 утра до 21 часа вечера. А нам, коммунистам, он предложил проводить главное мероприятие для нашей партии на задворках, в районе автостоянки. Но пожилые члены КПРФ, молодёжь наша всё равно вышли на свою родную площадь 7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции. А мероприятие, о котором говорил чиновник Хайбриев, оказалось фейком. На краю площади просто стояли два человека, которые рассказывали людям о проекте по присвоению имён великих людей аэропортам. Ну, а потом в отношении нашего ветерана завели дело об административном правонарушении, которое окончилось судом», — рассказал Лукашевич.

Коммунисты поддержали ветерана КПРФ. Но, по словам Алексея Лукашевича, старика оскорбила не сумма штрафа, а сам факт того, что его «потащили в суд».

«Человек пожилой. Он очень подавлен, расстроен, а как ему объяснить происходящее — я не знаю. Не могу понять, для чего властям города это понадобилось», — сказал Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южно-Сахалинска категорически отказались согласовать и проведение на площади Победы 15 декабря митинга против передачи Курил Японии. Но и в этот раз люди вышли на площадь.