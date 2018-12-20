«Газпром трансгаз Томск» подарил автобусы школьникам из Приамурья и Якутии

Томск, , 09:48 — REGNUM Специалисты компании «Газпром трансгаз Томск» в рамках договоров благотворительного пожертвования передали в дар автобусы администрациям Сковородино (Амурская область) и Алданского района (Якутия), сообщает 20 декабря пресс-служба предприятия.

Департаменту образования Алданского района газовики вручили автобус производства Павловского автозавода, предназначенный для перевозки детей.

«Теперь в районный центр из отдаленных населенных пунктов можно будет привозить детей на олимпиады, спортивные соревнования и различные праздники. А также ездить на мероприятия за пределы района», — сказала начальник отдела департамента образования Алданского района Светлана Вераксо.

Вручение другого автобуса от газовиков было приурочено к 110-летию города Сковородино. Объект встречали в необычной обстановке: в администрации города в это время проходил день самоуправления. В качестве чиновников работали ребята 9 и 11 классов средней школы №3. Поэтому ключи от автобуса «Газель-NEXT» принимали «глава города» Руслан Гусейнов и «специалисты» отдела по управлению муниципальным имуществом.

«Газпром трансгаз Томск» — дочернее общество ПАО «Газпром». Компания ведет свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Обеспечивает эксплуатацию более 9,5 тыс. км магистральных газо‑ и нефтепроводов. Объемы транспорта газа составляют около 20 млрд кубометров газа в год. Численность персонала превышает 8200 человек.

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