Младенческая смертность в России достигла исторического минимума — Минздрав

Москва, , 09:42 — REGNUM В России по итогам 10 месяцев отмечено снижение младенческой смертности. По данным Министерства здравоохранения РФ, этот показатель за указанный период опустился до исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений. Такие данные содержатся в ответе пресс-службы ведомства на распространённую ранее информацию Счётной палаты РФ.

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В Минздраве отметили, что динамика этого показателя «в различных регионах на протяжении всей истории носила различный характер», а «утверждение о росте смертности в отсутствие детальных пояснений о причинах этого роста даёт искаженную картину по данной проблеме». В ведомстве пояснили, что рост показателя возможен не из-за существенного увеличения числа смертей, а из-за снижения числа рождений.

«Из указанных 23 субъектов РФ за январь — октябрь 2018 года младенческая смертность снизилась в 18 субъектах, осталась неизменной в трёх и повысилась в двух субъектах, причём до уровня также ниже среднероссийского», — говорится в официальном сообщении Миндрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с младенческой смертностью в России вызывает серьёзную обеспокоенность Счётной палаты РФ. Так, в 2017 году в 19 регионах страны был отмечен рост этого показателя относительно 2016 года. Наибольшее увеличение младенческой смертности установлено в Адыгее (45,7%), Мурманской (38,5%) и Новгородской областях (31,8%). Кроме того, выяснилось, что ни один регион России не достиг всех установленных критериев качества медпомощи.

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