В Ингушетии уличили в хищении 335 млн рублей высокопоставленных чиновников

Магас, , 09:33 — REGNUM Крупное мошенничество, совершенное организованной преступной группой, раскрыто в Ингушетии. Высокопоставленные чиновники нескольких министерств и работники регионального филиала банка похитили 335 млн рублей, выделенных в качестве субсидий на оплату услуг ЖКХ льготникам.

Денежные средства выводились по преступной схеме в период с августа 2012 года по октябрь 2014 года, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе Главного управления МВД на Северном Кавказе. Злоумышленники открыли банковские счета на подставных лиц, куда перечисляли денежные суммы, направленные на субсидии и ежемесячные денежные компенсации, положенные льготной категории жителей Ингушетии, после чего деньги похищались.

Имена участников преступной группы в полиции не разглашают. Известно, что на имущество, принадлежащее фигурантам уголовного дела, наложен арест. В настоящее время расследование завершено и уголовное дело передано в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в Ингушетии была вскрыта афера с фиктивным трудоустройством жителей республики на работу в государственные унитарные предприятия. На работу были «приняты» более 64 тыс. человек, в то время как на самом деле число трудоустроенных составило всего 116 человек. По материалам проверок ФСБ, МВД, прокуратуры и СКР были возбуждены семь уголовных дел по статье УК РФ «Служебный подлог».