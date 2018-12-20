Главу села в Дагестане уличили в присвоении денег, выделенных на дорогу

Гергебиль, Дагестан, , 09:39 — REGNUM Фигурантом уголовного дела стал глава села Гергебиль Гергебильского района Дагестана. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и служебный подлог, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что подозреваемый с ноября 2016 года по декабрь 2017 года заключил с шестью местными жителями фиктивные договоры на проведение ремонта сельских дорог. Общая сумма сделок составляла около 1,5 миллиона рублей. Однако указанные в договорах работы фактически не были выполнены. Глава муниципалитета подделал акты приемки работ, а деньги похитил, считает следствие.

Кроме этого, подозреваемый погасил налоги местных жителей на сумму около 230 тысяч рублей за счет вышеуказанных средств. Сделал он это для того, чтобы приукрасить показатели взыскиваемости налогов с населения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в присвоении 1,7 млн рублей, выделенных для ликвидации последствий паводков, подозреваются глава и бухгалтер села Аймаки Гергебильского района. Средства освоены не были, и чтобы избежать их возврата, подозреваемые составили подложные бухгалтерские документы о якобы проведенных работах. Деньги в действительности были перечислены на личные счета злоумышленников.

Под следствием за превышение полномочий оказался также глава села Качалайский Цунтинского района Дагестана. Он, как установило следствие, незаконно отдал гражданину под строительство участок, расположенный на землях отгонного животноводства. Однако их собственником по закону является республика.

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