Китайские рыбаки обнаружили малайзийский «корабль-призрак»

Чжоушань, Китай, , 09:26 — REGNUM Безлюдное пассажирское судно длиной 30 метров было найдено в 500 км к востоку от города Чжоушань на востоке Китая, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Капитан местной рыбацкой лодки Ван Вэйпин заявил, что судно было обнаружено около 3:00 по местному времени 19 декабря. Он пытался выйти на связь, используя громкоговорители, однако ответа так и не получил.

Члены экипажа заметили также, несмотря на тёмное время суток, следы повреждения на корпусе корабля, однако после высадки на борт корабля не было найдено никаких следов преступления. Затем лодка отбуксировала судно в порт Чжоушаня.

Позже было установлено, что судно принадлежит малазийской компании, которая закупала небольшие подержанные скоростные пассажирские корабли из Южной Кореи. Во время перевозки судна его унесло штормом. Оно считалось пропавшим без вести до тех пор, пока его не обнаружили китайские рыбаки.