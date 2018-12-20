Снег спас Москву от ухудшения экологической ситуации

Москва, , 09:25 — REGNUM Снегопад спас Москву от существенного экологического загрязнения, сообщает 20 декабря центр «Фобос».

Синоптики напомнили об антициклоне, который главенствовал несколько дней в столичном регионе.

«В такой ситуации в регионе наблюдалась преимущественно тихая погода с мощными приземными инверсиями и нисходящими потоками воздуха. Всё это создало благоприятные условия для ухудшения экологической ситуации в столице», — рассказали они.

В это время международные экологические организации фиксируют в Москве повышенную концентрацию вредных веществ, но этого не отмечал Мосэкомониторинг.

«От более существенного загрязнения московский воздух спас снег, который, практически не переставая, идёт в столице со вторника. Он способствует существенному очищению воздуха от различных загрязняющих веществ», — пояснили в центре «Фобос».

По прогнозу, ситуация в атмосфере возле столицы начинает меняться, и уже сегодня Москве окажется на пути атмосферного фронта, который постепенно разрушит приземные инверсии. В последствии усилится и ветер, что сделает воздух чище.

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