В Пекине могут юридически приравнять курение электронных сигарет и обычных

Пекин, , 09:14 — REGNUM Популярность электронных сигарет в Китае набирает обороты, однако национального закона, регулирующего их курение, до сих пор нет, что является своего рода вызовом, сообщает 20 декабря газета China Daily.

Пекинская ассоциация по контролю за табаком получает все большее количество жалоб и сообщений об использовании электронных сигарет в общественных местах. Однако, существующие нынче в китайской столице законы и нормы распространяются только на продукцию, содержащую табак.

В связи с этим, штрафы за курение в общественных местах могут быть выписаны только тем, кто курит обычные сигареты.

При этом, как отмечается, электронные сигареты все же могут нести потенциальную опасность для курильщика и окружающих. Они представляют из себя специальное электронное устройство с аккумуляторной батареей, которое разогревает капсулу, содержащую никотин.

При этом, бывали случаи, что устройство взрывалось во время использования. Кроме того, влияние веществ, содержащихся в капсуле на организм человека до конца не изучено. В связи с этим, Пекинская ассоциация по контролю за табаком намерена добиваться закона о приравнивании электронных сигарет к обычным.

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