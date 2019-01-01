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Начать новый год со спорта: 1 января москвичей приглашают на забег

Общество

Следующий утренний забег состоится 7 января

Москва, 1 января 2019, 09:00 — REGNUM  Жителей Москвы приглашают начать Новый 2019 год с утренних забегов. 1 января принять участие в забегах сможет любой желающий, независимо от уровня подготовки и возраста, сообщается на портале мэра Москвы.

Забеги пройдут в шести парках Москвы: в музее-заповеднике «Коломенское», парке Дружбы, «Кузьминках», парке Олимпийской деревни, а также в ландшафтном парке «Северное Тушино» и парке 50-летия Октября.

Длина дистанции марафона не превысит 5 км, участники смогут бежать в комфортном для них темпе. Забег посвящен Новому году.

Следующий утренний забег в шести парках Москвы состоится 7 января и будет посвящен Рождеству. Цель забегов — пропаганда здорового образа жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 декабря по 13 января в Москве проходит главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество». На 78 площадках можно посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Подробнее: На фестивале «Путешествие в Рождество» покажут более 70 ледовых шоу

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