На «богослужения» винницких раскольников сгоняют бюджетников — СМИ

Винница, Украина, , 09:11 — REGNUM Руководство бюджетных организаций Винницы заставило подчинённых посещать раскольничьи «богослужения» в Свято-Преображенском кафедральном соборе города, сообщил 19 декабря ресурс «Союз православных журналистов».

Работники бюджетной сферы обязаны отдельными группами посещать под роспись практически все службы, а по воскресеньям явка должна быть максимальной. За неповиновение людей угрожают уволить, сообщили в издании.

Напомним, Свято-Преображенский кафедральный собор Винницы захватил бывший глава епархии, экс-митрополит УПЦ МП Симеон, который был одним из двух представителей церкви, посетивших раскольничий «собор» в Киеве 15 декабря.

После заявления Симеона о переходе в объединённую раскольничью «церковь», в знак протеста кафедральный собор покинула большая часть священников, иподиаконы, охрана, повара и даже детский хор.

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Позже к ушедшим присоединились ещё 45 священников.

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