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В аэропорту китайского Гуанчжоу «предотвратили теракт» в рамках учений

Общество

Учения «Юньань-2018» стали крупнейшими за шесть последних лет

Гуанчжоу, Китай, 20 декабря 2018, 09:00 — REGNUM  Всеобщие экстренные антитеррористические учения прошли в аэропорту города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Учения «Юньань-2018» прошли при участии Гражданского управления авиации Китая (CAAC), департамента общественной безопасности и вооруженной полиции провинции Гуандун, авиакомпании China Southern Airlines и Администрации аэропортов провинции Гуандун, став крупнейшими за шесть последних лет.

Учения включали в себя отработку действий на случай захвата террористами самолета, а также теракта. Ключевой задачей стала проверка нынешней боеготовности и эффективность системы гражданской авиации и межведомственного взаимодействия.

Во время учений в Международном аэропорту Байюнь города Гуанчжоу использовались настоящие самолеты, сценарии действий и оружие с привлечением сил гражданской авиации, полиции, таможенных служб, миграционной инспекции, пожарных, медиков и прочих структур.

Около тысячи представителей Министерства иностранных дел, Министерства общественной безопасности, Центрального военного совета и CAAC, а также правительства провинции выступили в качестве наблюдателей за ходом учений.

Напомним, что в конце октября 2018 года в провинции Гуандун на юге Китая прошли совместные морские учения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая.

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Военные учения
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