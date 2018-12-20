Москвичей 1 и 7 января приглашают на новогодние забеги

Москва, , 08:51 — REGNUM Власти Москвы приглашают москвичей начать Новый, 2019 год с приобщения к здоровому образу жизни. Любой желающий, независимо от уровня подготовки и возраста, сможет принять участие в утренних забегах 1 и 7 января, сообщается на портале мэра Москвы.

Утренние забеги для любителей бега будут организованы в шести московских парках и будут посвящены Новому году и Рождеству

Забеги пройдут: в музее-заповеднике «Коломенское», парке Дружбы, «Кузьминках», парке Олимпийской деревни, а также в ландшафтном парке «Северное Тушино» и парке 50-летия Октября.

Длина дистанций не превысит пяти километров. Это не соревнования, а любительский марафон, задачи выявить лучшего бегуна нет. Цель акции — пропаганда спорта и здорового образа жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Новый, 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках. Так, с 31 декабря на 1 января новогоднюю праздничную программу подготовили 25 парков.

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