Четверг, 20 Декабря 2018 года
10:50:50 МСК

Бывшим сотрудницам полиции в Казахстане заменили штраф на реальные сроки

Общество

Сотрудницы ювенальной полиции не смогли уплатить штраф в размере $47 140

Уральск, Казахстан, 20 декабря 2018, 08:43 — REGNUM  Суд Западно-Казахстанской области заменил штраф трем сотрудницам ювенальной полиции на реальные тюремные сроки, сообщает 20 декабря новостной портал Западного Казахстана «Мой город».

Суд заменил неуплаченную часть штрафа тюремным сроком с учетом уплаченной и взысканной части штрафа. Бывшие сотрудницы полиции должны были уплатить штраф в размере 17,5 млн тенге ($47 140). Данное наказание заменено на лишение свободы сроком на семь лет.

Напомним, сотрудницы ювенальной полиции предстали перед судом 26 января 2018 года. Они осуждены в декабре за вымогательство взятки у предпринимателя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить