Бывшим сотрудницам полиции в Казахстане заменили штраф на реальные сроки

Уральск, Казахстан, , 08:43 — REGNUM Суд Западно-Казахстанской области заменил штраф трем сотрудницам ювенальной полиции на реальные тюремные сроки, сообщает 20 декабря новостной портал Западного Казахстана «Мой город».

Суд заменил неуплаченную часть штрафа тюремным сроком с учетом уплаченной и взысканной части штрафа. Бывшие сотрудницы полиции должны были уплатить штраф в размере 17,5 млн тенге ($47 140). Данное наказание заменено на лишение свободы сроком на семь лет.

Напомним, сотрудницы ювенальной полиции предстали перед судом 26 января 2018 года. Они осуждены в декабре за вымогательство взятки у предпринимателя.