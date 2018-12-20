«Встречи с детьми под видеозапись»: югорского общественника лишают детей?

Сургут, Югра, , 08:49 — REGNUM Вопрос о правомерности помещения в социальный центр троих детей лидера регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадима Абдуррахманова разбирался 19 декабря 2018 года в Сургуте (ХМАО). Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с представителями родительской общественности, уполномоченным по правам ребенка в Югре Татьяной Моховиковой и главой Сургута Вадимом Шуваловым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Напомним, детей Вадима Абдуррахманова 2009 и 2011 годов рождения забрали из школы 11 декабря 2018 года сотрудники полиции на основании заявления директора учебного учреждения, где они учатся. Младшего сына 2013 года рождения забрали из детского сада. Вадим Абдуррахманов является многодетным отцом и воспитывает детей один.

По словам Татьяны Моховиковой, уполномоченные органы в данной ситуации действовали в рамках закона и исключительно в интересах детей.

«В понедельник мною был осуществлен выезд для проведения проверки правомерности действий субъектов профилактики, которые занимались этим вопросом. Просмотрена видеозапись беседы психолога с детьми. Мы проверили все имеющиеся документы. Органы опеки действовали в интересах детей. Во время утреннего фильтра в школе фельдшер заметил на девочке синяки и ссадины. Это насторожило. С детьми поговорил психолог и выяснил, что они находятся в опасном положении, отец их наказывает. Было принято решение на время поместить детей в центр. По моим оценкам в компетенции органов опеки сомневаться не стоит», — доложила детский омбудсмен Югры главе региона.

Татьяна Моховикова сообщила, что относительно Вадима Абдуррахманова в суд направлено исковое заявление об ограничении его в родительских правах. Общественнику запрещено забирать детей из Сургутского центра социальной помощи, но он имеет право их посещать и общаться с ними в присутствии специалистов центра. Во время всех встреч ведётся видеозапись.

Напомним, сам Вадим Абдуррахманов связывает изъятие у него детей со своей политической деятельностью. Ранее он сообщал прессе, что на него оказывает давление один из высокопоставленных чиновников горадминистрации Сургута.

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