В правительстве России займутся долгостроями Северного Кавказа

Грозный, , 08:37 — REGNUM Проблемой долгостроев в СКФО займётся Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Ведомство начало работу по разработке комплексного плана мероприятий, направленных на сокращение объемов незавершенного строительства. Об этом 19 декабря в Грозном, на заседании Совета при полпреде президента России в СКФО Александре Матовникове заявил первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Байсултанов подчеркнул, что значительная часть долгостроев — это объекты социального значения, в том числе недостроенные школы, завершение которых должно стать приоритетом для Северного Кавказа.

Напомним, по результатам анализа Счётной палаты РФ на сентябрь 2018 года в регионах Северо-Кавказского федерального округа было выявлено более четырех тысяч недостроенных объектов, что составляет более 30% от числа долгостроев по всей России. Общая сумма направленных на их строительство средств составляет более 160,7 млрд рублей, в том числе 88,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета. Наибольшее количество подобных объектов было выявлено в Чечне и Дагестане — 464 и 387 соответственно.

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