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Винницкая учительница грозит наказывать детей, посещающих храмы УПЦ МП

Общество

Родители опасаются разжигания религиозной вражды в классе

Винница, Украина, 20 декабря 2018, 08:34 — REGNUM  Учитель математики Винницкой общеобразовательной школы №15 Ольга Маслова намерена забирать дневники и вызывать в школу родителей учеников, которые посещают храмы канонической Украинской православной церкви, сообщил 19 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ МП на официальном сайте церкви.

На своей странице в социальной сети педагог поздравила жителей Украины с созданием объединённой раскольничьей церкви.

«Если узнаю, что кто-то попёрся на Рождество или ходит в секту УПЦ МП, то дневник мне на стол и родителей в школу», — написала Маслова.

По словам родителей, они взволнованы подобными настроениями учительницы и боятся, что она будет вести в классе пропаганду, направленную на разжигание религиозной вражды.

Напомним, ранее 45 священников Винницкой епархии, ушедшие к раскольникам, одумались и вернулись в каноническую УПЦ МП. Таким образом, из 250 священников данной епархии каноническую церковь покинули лишь 30.

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Религиозные конфликты на Украине
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