В Астане демонтировали 17 антенн сотовых операторов

Астана, , 08:27 — REGNUM В 2018 году по жалобам жителей Астаны было демонтировано 17 незаконно установленных антенн сотовой связи, заявил руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов, сообщили 19 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

В Астане в течение года было проведено 1557 замеров электромагнитных излучений. Проверки не выявили нарушений. Байгабулов отметил, что сотовые операторы стремятся разместить оборудование максимально концентрировано.

Чиновник добавил, что антенны, установленные без соблюдения санитарной зоны, могут нанести серьезный вред здоровью человека.

Отметим, в Казахстане запрещается устанавливать антенны сотовых операторов на крышах детских садов, школ и интернатов. Кроме того, антенны мощностью более 100 ватт не допускается устанавливать на крышах жилых домов.

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