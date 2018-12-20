Винницкого митрополита-раскольника покинули ещё 45 священников

Винница, Украина, , 08:14 — REGNUM 45 священников винницкой епархии УПЦ МП, которые ранее перешли в единую православную украинскую церковь (ЕПУЦ), вернулись в каноническую церковь, сообщил 19 декабря ресурс «Главновости».

Священнослужители изменили своё решение после того, как в Винницкую епархию приехал её новый глава епископ Варсонофий.

Напомним, 15 декабря на объединительном «соборе» в Киеве была создана раскольничья «церковь» под руководством Константинопольского патриархата.

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В мероприятии приняли участие два представителя канонической церкви, один из которых — митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр. Позже синод УПЦ МП отлучил их от церкви.

16 декабря 2018 года, во время проповеди в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы экс-митрополит Симеон заявил, что храм переходит в ЕПУЦ.

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Вслед за раскольником в ЕПУЦ ушли 75 из 250 священников Винницкой епархии.