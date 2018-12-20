В Новой Москве планируют построить сафари-парк

Москва, , 08:05 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округах (ТиНАО) планируется построить сафари-парк. Эта идея сейчас обсуждается в Департаменте развития новых территорий Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

По словам главы департамента Владимира Жидкина, «необходимо организовывать досуг для жителей в выходные дни, поэтому появится и сафари-парк, и другие крупные парки для отдыха.

Жидкин пояснил, что в Новой Москве появятся мега-парки площадью несколько тысяч гектаров с лыжными трассами велодорожками и маршрутами для конных прогулок.

Читайте также: Два парка Москвы удостоены премии за лучший ландшафтный дизайн

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году благоустроено 82 зеленые зоны, в том числе 24 городских парка и природные территории, 25 новых парков по месту жительства и 33 знаковых объекта — бульвары и скверы. В Новой Москве организовано 17 парков.

На эту тему: В Москве в 2019 году благоустроят и озеленят парк Дружбы