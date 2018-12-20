В Кемеровской области подорожал проезд

Кемерово, , 08:02 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 20 декабря, подорожал проезд в общественном транспорте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В муниципальном транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах — цена проезда выросла до 20 рублей (вместо 16 рублей), в маршрутных такси — до 22 рублей.

Для школьников и студентов проезд при оплате транспортной картой теперь стоит 11 рублей. Для пенсионеров и льготников цена на проезд выросла сразу в 2,5 раза — с 4 до 10 рублей.

На четыре рубля проезд подорожал в Кемерове и Новокузнецке, во многих других городах Кузбасса — на пять рублей.

Жители Кемеровской области уже делятся новостью в социальных сетях.

«С повышением! Тихо подняли цену проезда, без особого шума. В автобусах до этого дня так и не видел объявлений. Но сегодня в углу красуется маленькая табличка 20/10», — написал один из жителей Кузбасса в своём Instagram.

Напомним, что ранее власти Кемеровской области сообщали, что цена на проезд в общественном транспорте может вырасти с 1 декабря 2018 года.

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Рост тарифов на проезд объяснили тем, что транспортная отрасль находится в кризисе и необходимы меры и средства, чтобы его преодолеть.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте Кемеровсокой области до этого повышалась в апреле 2018 года.