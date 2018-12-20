Из эфира украинского ТВ могут исчезнуть популярные программы о коррупции

Киев, , 07:52 — REGNUM Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Украины может исключить из эфира популярные программы «Схемы» и «Наши гроши», специализирующиеся на расследовании фактов коррупции, сообщила главный редактор «Схем» Наталья Седлецкая 19 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист заявила, что отдельные члены совета ищут возможность убрать телепередачи из эфира, поскольку трансляция громких расследований не выгодны украинским властям, особенно в период проведения президентской избирательной кампании.

«Раньше мы уже получали информацию, что в администрации президента Украины существует недовольство тем, что в эфире «Общественного», которое финансируется из госбюджета, выходит программа расследования «Схемы». Параллельно, публичной острой критике со стороны отдельных членов наблюдательного совета НОТУ поддавались именно те наши материалы, которые непосредственно касались Петра Порошенко», — рассказала Седлецкая.

Напомним, в ноябре 2018 года передача «Наши гроши» опубликовала информацию о том, что бывший директор спортивно-развлекательного клуба, собственником которого является президент Украины Пётр Порошенко, внезапно стал собственником газодобывающей компании «Аркона Газ-Энергия», которая сомнительным способом завладела месторождением нефти и газа в Полтавской области.

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