Администрация Уральска прокомментировала забастовку водителей

Уральск, Казахстан, , 07:51 — REGNUM Новое руководство ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» в Уральске ведет работы по искоренению грубых нарушений правил перевозок пассажиров, что вызывает недовольство водителей, заявил 19 декабря пресс-секретарь акима (мэра) Уральска Арсен Губашев, сообщает новостной портал Западного Казахстана «Мой город».

Чиновник отметил, что все требования автобусного парка к водителям 22-го маршрута основаны на правилах перевозки пассажиров и направлены на повышение качества услуг.

Губашев добавил, что в ходе плановых проверок 22-го маршрута постоянно выявляются нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе превышение скоростного режима и курение в салоне автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря водители и кондукторы 22-го маршрута отказались выйти на работу и потребовали улучшения условий труда. Работники пожаловались на постоянные увольнения и на тяжелые условия труда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чимкенте водители автобусов объявили протест и не вышли на линию