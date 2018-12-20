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Администрация Уральска прокомментировала забастовку водителей

Общество

Водителей обвинили в систематических нарушениях правил перевозки пассажиров

Уральск, Казахстан, 20 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  Новое руководство ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» в Уральске ведет работы по искоренению грубых нарушений правил перевозок пассажиров, что вызывает недовольство водителей, заявил 19 декабря пресс-секретарь акима (мэра) Уральска Арсен Губашев, сообщает новостной портал Западного Казахстана «Мой город».

Чиновник отметил, что все требования автобусного парка к водителям 22-го маршрута основаны на правилах перевозки пассажиров и направлены на повышение качества услуг.

Губашев добавил, что в ходе плановых проверок 22-го маршрута постоянно выявляются нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе превышение скоростного режима и курение в салоне автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря водители и кондукторы 22-го маршрута отказались выйти на работу и потребовали улучшения условий труда. Работники пожаловались на постоянные увольнения и на тяжелые условия труда.

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