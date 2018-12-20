В Казахстане водители автобусного парка устроили забастовку

Уральск, Казахстан, , 07:32 — REGNUM Водители автобусного маршрута 22 в Уральске организовали забастовку, отказавшись выйти на работу, сообщает 19 декабря новостной портал Западного Казахстана «Мой город».

19 декабря во второй половине дня около 60 водителей и кондукторов собрались в актовом зале автобусного парка. Работники пожаловались на невыносимые условия труда.

Поводом для забастовки стало очередное увольнение четырех сотрудников автопарка. Один из водителей сказал, что 19 декабря его уволили после того, как им были высказаны претензии со стороны водителей.

Последнее время водители вынуждены мыть автобусы за свой счет. Автомойка не справляется с большой очередью, и некоторые водители задерживаются до ночи.

Директор ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Марат Абдрахманов заявил, что все уволенные работники написали заявление по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Чимкенте водители автобусов, следующих по маршруту 70, отказались выйти на работу, протестуя против бездействия властей в отношении нелегальных перевозчиков.