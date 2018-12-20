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В АО «Казахстанские железные дороги» назначен новый управляющий директор

Общество

Решение было принято 4 декабря

Астана, 20 декабря 2018, 07:12 — REGNUM  Управляющим директором национальной компании «Казахстанские железные дороги» (КЖД) — председателем правления АО «Пассажирские перевозки» назначен Арман Султанов, сообщили 19 декабря в пресс-службе КЖД.

Решение о назначении было принято советом директоров национальной компании 4 декабря 2018 года. Ранее Арман Султанов занимал должность исполнительного директора КЖД — президента АО «Пассажирские перевозки».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря первый заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин был исключен из состава совета директоров национальной компании «Казахстанских железных дорог».

Читайте ранее в этом сюжете: Первого вице-премьера Казахстана исключили из совета директоров КЖД

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