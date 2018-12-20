Африканская чума свиней добралась и до китайского Чжухая на юге страны

Гуанчжоу, Китай, , 06:56 — REGNUM Еще одна вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в провинции Гуандун на юге Китая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 19 декабря агентство Синьхуа.

На одной из ферм района Сянчжоу города Чжухай в провинции Гуандун 11 из 50 свиней умерли из-за заражения африканской чумой свиней. Местные власти немедленно начали убой всех зараженных животных, а также принимать все необходимые меры дезинфекции помещений и окружающих территорий.

Напомним, что африканская чума свиней является смертельным заболеванием для свиней, однако не опасно для человека. Первая вспышка вируса в 2018 году в Китае была зафиксирована на северо-востоке страны в провинции Ляонин. С тех пор более 80 вспышек было зарегистрировано в более, чем 20 регионах Поднебесной.

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