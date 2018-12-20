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В Китае на 93-м году жизни скончался выдающийся законодатель и коммунист

Общество

Как отметили в Коммунистической партии Китая, Томур Давамат был верным солдатом коммунизма

Пекин, 20 декабря 2018, 06:49 — REGNUM  Бывший вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) скончался в Пекине на 93-м году жизни, сообщает агентство Синьхуа.

Заявление о смерти Томура Давамата последовало сразу после кончины деятеля. Как отметили в Коммунистической партии Китая, Давамат был верным солдатом коммунизма, выдающимся лидером в вопросе работы с этническими меньшинствами в интересах партии, государства и этнического мира, а также превосходным сыном уйгурского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря скончался бывший член Центрального военного совета Китая Ван Жуйлинь, который также был признан властями Поднебесной выдающимся китайским деятелем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине прошли похороны бывшего члена Центрального военного совета КНР

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