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Граждане России стали реже посещать Великобританию

Общество

Вероятно, виной тому антироссийская пропаганда

Граждане России стали реже посещать Великобританию
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Великобритании

Москва, 20 декабря 2018, 05:53 — REGNUM  Поток российских туристов в Великобританию по итогам трех кварталов 2018 года снизился на 11%, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в интервью «Известиям».

Сафронов связывает снижение турпотока с антироссийской пропагандой в Великобритании после инцидента в Солсбери. Он подчеркнул, что не располагает конкретной информацией именно по Солсбери, но общий турпоток в Соединенное Королевство снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря журнал Forbes заявил, что богатых российских граждан перестал привлекать льготный вид на жительство в Великобритании. Эксперты журнала связали это снижение интереса с инцидентом в Солсбери и последовавшим за ним шквалом антироссийской пропаганды.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские «золотые визы» перестали привлекать инвесторов из РФ

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Антироссийская пропаганда
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