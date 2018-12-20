В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Лондон, , 05:15 — REGNUM Уличный художник Бэнкси опубликовал видео со своим новым граффити в Великобритании на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrkqwhnlNjR/

На одной стене гаража изображен ребенок, ловящий снежинки ртом. На другой стене этого же здания, за углом, находится вторая часть рисунка — горящий мусорный контейнер. Таким образом, летящий пепел из мусорного бака оказывается снежинками, которые ловит языком ребенок. Владелец гаража заявил, что боится вандалов, которые могут испортить рисунок. Власти пообещали прислать полицейских для охраны граффити.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Брюсселе судебные приставы арестовали выставку 58 произведений Бэнкси, которые демонстрировались в арт-галерее Strokar. Арест был наложен на выставку потому, что организаторы не имели разрешение на показ работ художника.

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