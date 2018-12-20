Бывшего сотрудника американской ЧВК признали виновным в расстреле в Ираке

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Суд присяжных в Вашингтоне признал виновным экс-сотрудника американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Николаса Слэттена в расстреле мирных жителей в Ираке, сообщает газета The Washington Post.

Сторона обвинения предполагает, что Слэттен начал стрельбу по гражданским лицам на площади Нисур в Багдаде в 2007 году. В результате погибли 14 мирных жителей, еще 17 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее, в 2014 году, Слэттена приговорили к пожизненному заключению, однако Федеральный апелляционный суд США отменил наказание и назначил новое судебное разибрательство.

Суд объяснил это тем, что подсудимому не дали возможности рассмотреть дело отдельно от другого обвиняемого, Пола Слоу, утверждавшего, что именно он открыл стрельбу по мирным жителям.