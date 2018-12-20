Четверг, 20 Декабря 2018 года
05:37:02 МСК

Бывшего сотрудника американской ЧВК признали виновным в расстреле в Ираке

Общество

Слэттен начал стрельбу по гражданским лицам на площади Нисур в Багдаде в 2007 году

Вашингтон, 20 декабря 2018, 04:50 — REGNUM  Суд присяжных в Вашингтоне признал виновным экс-сотрудника американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Николаса Слэттена в расстреле мирных жителей в Ираке, сообщает газета The Washington Post.

Сторона обвинения предполагает, что Слэттен начал стрельбу по гражданским лицам на площади Нисур в Багдаде в 2007 году. В результате погибли 14 мирных жителей, еще 17 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее, в 2014 году, Слэттена приговорили к пожизненному заключению, однако Федеральный апелляционный суд США отменил наказание и назначил новое судебное разибрательство.

Суд объяснил это тем, что подсудимому не дали возможности рассмотреть дело отдельно от другого обвиняемого, Пола Слоу, утверждавшего, что именно он открыл стрельбу по мирным жителям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные преступления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить