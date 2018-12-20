Демографическая яма в Татарии становится глубже: рожать стали еще реже

Казань, , 04:21 — REGNUM За январь-ноябрь 2018 года в Татарии относительно такого же периода 2017 года наблюдалось снижение рождаемости на 3,7%, до 43 080 детей, и рост смертности на 1,9% — до 41 254 регистраций. Несмотря на превышение рождаемости над смертностью в целом по республике, в большинстве городов и районов региона наблюдается обратная картина — регистраций смерти больше, чем регистраций рождений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление ЗАГС кабинета министров РТ.

За 11 месяцев 2018 года в республике родилось на 1669 детей меньше, чем за тот же период 2017 года. Из 43 080 новорожденных более половины, а именно 22 054 — мальчики и 21 026 — девочки. Двойни за этот период появились в 473 семьях региона, а тройни — в 11.

В Татарии последние три года относительно предыдущих периодов наблюдается спад показателя рождаемости. Так, если в январе-ноябре 2018 года относительно 11 месяцев 2017 года снижение составило 3,7%, то в прошлом году относительно такого же периода 2016 года — 13,6%, а за 11 месяцев 2016 года относительно 2015 года спад составил 1,2%.

В двух основных городах региона — Казани и Набережных Челнах за прошедший период 2018 года в сравнении с 2017 годом снижение рождаемости составило 4,2% и 1,5% соответственно. В районах Татарии спад в среднем был на 4%, но по ряду территорий показатель был ещё выше. Так, в Тукаевском районе число новорожденных снизилось на 42,7% (с 365 до 209), в Кайбицком районе — на 21,5% (с 65 до 51), в Алексеевском — на 16,9% (с 172 до 143). При этом в Тукаевском районе наблюдалось увеличение смертности — на 4,9% (с 411 до 431), а в Алексеевском — на 12,1% (с 314 до 352). Примечательно, в рейтинге социально-экономического развития районов республики за десять месяцев 2018 года Тукаевский район в числе лидеров. Он занимает четвёртое место из 45 мест, уступая лишь Казани, Альметьевскому и Лаишевскому районам. Кайбицкий и Алексеевский районе входят в число отстающих, занимая 35 и 28 место соответственно.

Среди заметных тенденций в сфере демографии республики — снижение числа рождений в неполных семьях (6740 детей или 15% от общего числа зарегистрированных детей против 7297 за этот же период 2017 года) и рост рождения вторых и последующих детей.

«Из общего числа детей, рождение которых зарегистрировано за 11 месяцев 2018 года, 16 897 детей (39,2%) являются первенцами, 17 988 (41,8%) — вторыми детьми, 6379 (14,8%) — третьими, 1816 (4,2%) — четвертыми и более», — отмечают в управлении.

Негативная ситуация складывается с показателем смертности в регионе. В отличие от рождаемости он растёт — на 1,9% относительно 11 месяцев 2017 года. Всего за прошедший период 2018 года было составлено 41 254 акта о смерти. В столице республики наблюдался рост показателя на 0,6% (до 12 096), в Набережных Челнах — на 2,3% (до 4 234). В районах смерть регистрировали на 2,3% чаще, чем за 11 месяцев 2017 года. При этом смертность превышает рождаемость по всем районам и городам кроме Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Елабужского и Нижнекамского райнов.

Наибольшее увеличение смертности органы статистики фиксировали в Мензелинском районе — на 21,7% (с 368 до 448) при спаде рождаемости на 5%, в Верхнеуслонском — на 19,9% (с 211 до 253), но тут наблюдался рост рождаемости на 23,1%. При этом Верхнеуслонский район в социально-экономическом рейтинге занимает пятое место, а Мензелинский — 30.