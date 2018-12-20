В Москве гендиректору хлебозавода «Черкизово» предъявлено обвинение

Москва, , 01:29 — REGNUM Обвинения предъявлены генеральному директору хлебозавода ОАО «Черкизово» (Москва) Яну Соловьеву в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы, повлекшей тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Черкизово», — сообщили в пресс-службе.

Соловьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности, повлекшая тяжкие последствия.

Напомним, директор «Черкизово» не платит сотрудникам предприятии зарплату с августа 2018 г. Он оставил без денег порядка ста человек, общая задолженность превысила десять миллионов рублей.

В офисе компании и в квартире Соловьева прошли обыски. После задержания был проведен допрос, на котором глава хлебокомбината частично признал вину. В суд направлено ходатайство об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде ареста. Соответствующее заседание суда пройдет в Москве 21 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за невыплаты зарплат сотрудники хлебокомбината объявили голодовку, в результате которой был госпитализирован одни из участников акции протеста. Дело дошло не только до мэрии Москвы, но и до Кремля.

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