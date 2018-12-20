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Маколей Калкин показал, как бы сложился «Один дома» с гаджетами Google

Общество

Google помогает ему решить все проблемы

Маунтин-Вью, США, 20 декабря 2018, 01:02 — REGNUM  Американский актер, известный по главной роли в фильме «Один дома», Маколей Калкин снялся в рекламе Google, которая показывает культовые сцены из фильма. Видеоролик опубликован на YouTube.

В ролике Калкин вновь предстает в роли Кевина Маккалистера и оказывается один дома на новогодние праздники. Но теперь у него есть гаджеты от Google и голосовой помощник, благодаря которому он быстро решает все бытовые дела и отпугивает грабителей. В настоящее время ролик набрал больше 250 тыс. просмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря кинокомпания 20th Century Fox выпустила ролик с нарезкой из фильма «Крепкий орешек» в стиле комедии «Один дома». Выход ролика был приурочен к переизданию фильма на Blu-ray.

Читайте ранее в этом сюжете: 20th Century Fox выпустила трейлер «Крепкого орешка» в стиле «Один дома»

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