Донецк, , 00:16 — REGNUM Украина отвергла принцип выплаты пенсий малоподвижным жителям независимых республик, предложенный Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в ходе встречи экономической подгруппы в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщает 19 декабря «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, МККК предложил реальный рабочий вариант, по которому можно было начать выплачивать украинские пенсии малоподвижным жителям ДНР и ЛНР, однако представители Киева отказались реализовывать предложенный механизм, ссылаясь на то, что он якобы «несовместим с украинским законодательством».

Напомним, вместо того, чтобы помогать интеграции ДНР и ЛНР с Украиной, Киев демонстративно рвет все связи с независимыми республиками. При этом киевская хунта делает это с особым цинизмом. Так, по закону Украина должна выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР, однако по факту пенсии не выплачиваются. Таким образом, Киев «экономит» на жителях республик около 140 млрд рублей.