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В Житомире во второй раз повысили цены на тепло

Общество

Теперь население будет платить почти на 20% больше

В Житомире во второй раз повысили цены на тепло
Петр Данилов © Красная Весна
Батареи отопления

Житомир, Украина, 19 декабря 2018, 22:50 — REGNUM  Тарифы на тепло в Житомире на Украине повысили на 18% для населения, сообщает 19 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Житомирского горсовета. Сильнее всего тариф вырос для религиозных организаций — на 75,1%. Для бюджетных учреждений тариф повысили на 17,8%.Таким образом, тариф составит 1,621 тыс. гривен (3,879 тыс. рублей) за 1 гигакалорию тепла.

Ранее, 17 октября, в Житомире уже повышали тариф на тепло на 12,3%.

Напомним, правительство Украины также повысило цены на газ для граждан страны с 1 ноября на 23,5%. Стремительный рост цен на услуги ЖКХ напрямую связан с так называемой «евроинтеграцией» Украины. Так, для того чтобы получить очередной грант от МВФ, Киев повысил цены на тарифы услуг ЖКХ.

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Проблемы ЖКХ Украины
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