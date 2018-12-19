ОНФ просит власти Москвы сохранить Центр досуга «Дружба»

Москва, , 22:03 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта направят обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве по поводу законности проведения конкурсной процедуры по перераспределению помещений Центра досуга «Дружба» в Пресненском районе столицы. Также активисты Народного фронта проведут мониторинг муниципальных помещений в районах Москвы, чтобы узнать — под какие цели используются эти площади.

Ранее в ОНФ через форму «Сигнал на фронт» на сайте Движения обратились жители, которые сообщили о том, что в связи с решениями депутатов муниципального округа «Пресненский» два помещения, занимаемые кружками и секциями центра, по итогам конкурсной процедуры могут быть переданы сторонним организациям.

Жители Пресненского района на протяжении 30 лет посещают в Центре досуга «Дружба» занятия в секциях по каратэ, ушу, айкидо, тайскому боксу и шахматам, творческие мастерские, танцевальные, вокальные и театральные студии, а также лекции по уходу за малышами для будущих родителей в Клубе помощи молодой семье.

Сегодня в общей сложности в кружках занимается 250 детей, а также 90 пожилых людей, которые посещают центр в рамках столичной программы «Московское долголетие».

В мае 2018 года закончился договор социального заказа на реализацию социальных программ по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, заключенный между администрацией муниципального округа Пресненский и Центром досуга «Дружба». И поскольку помещения, в которых работали кружки и секции досугового центра, находятся в безвозмездном пользовании администрации муниципального округа Пресненский, муниципальные депутаты объявили конкурс на пользование этими помещениями среди некоммерческих организаций.

В результате победителем конкурса стала Федерация бирманского бокса России и Ассоциация «Общество друзей Тарусы — содействие развитию», центральный офис которой находится в Калужской области. Решение конкурсной комиссии стало полной неожиданностью для главы управы и префектуры, поскольку организации-победительницы не ведут активной общественно-кружковой работы с жителями Пресненского района столицы и не имеют признанного тренерско-преподавательского состава, как досуговый центр «Дружба».

"Нам вполне понятны чувства людей, возмущенных действиями муниципальных депутатов, которых избирали в свое время сами же жители Пресненского района. В один миг народные избранники перечеркнули всю 30-летнюю образовательную традицию Пресненского района, отобрав у населения право на проверенные годами качественные занятия по эстетическому, творческому, трудовому, спортивному и интеллектуальному развитию», — отметила член регионального штаба ОНФ в Москве Ирина Жук.

Она отметила, что Народный фронт намерен сделать всё возможное, чтобы защитить права жителей Пресненского района на многопрофильные кружки и секции. В настоящий момент эксперты московского штаба ОНФ готовят обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по городу Москве с просьбой рассмотреть законность проведения конкурсной процедуры по перераспределению помещений, а также планируют запустить мониторинг муниципальных помещений в районах Москвы, чтобы узнать под какие цели используются эти площади.

«Окончательного решения о судьбе Центра досуга «Дружба» пока не принято. Будем надеяться, что депутаты муниципального округа Пресненский взвешенно подойдут к вопросу рассмотрения результатов конкурса и примут решение, которое в полной мере устроит жителей Пресненского района», — резюмировала Ирина Жук.