В Калуге суд оправдал врачей, не оказавших помощь недоношенному ребенку

Калуга, , 20:49 — REGNUM Калужский областной суд признал виновной заведующую акушерско-гинекологическим отделением одной из районных больниц в смерти недоношенного ребенка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, судом было установлено, что осужденная не оказала помощь недоношенному живорожденному ребенку, что повлекло смерть младенца.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием родов, сроком на два года.

Обвинение в убийстве новорожденного также предъявлено двум врачам районной больницы и одному из руководителей областной больницы, который фигурирует в деле как соучастник.

По версии следствия, медработники намеренно не сделали ничего для спасения жизни ребенка и заранее обрекли его на смерть. Именно из-за бездействия врачей младенец скончался.

Затем, чтобы не портить медицинскую статистику, врачи заявили матери о том, что её ребёнок родился уже мёртвым. Однако врачи судом были оправданы.

Напомним, малыш скончался из-за бездействия врачей 28 декабря 2015 года.