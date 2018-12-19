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В Калуге суд оправдал врачей, не оказавших помощь недоношенному ребенку

Общество

Однако признал виновной заведующую акушерско-гинекологическим отделением

В Калуге суд оправдал врачей, не оказавших помощь недоношенному ребенку
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Здание областного суда в Калуге

Калуга, 19 декабря 2018, 20:49 — REGNUM  Калужский областной суд признал виновной заведующую акушерско-гинекологическим отделением одной из районных больниц в смерти недоношенного ребенка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, судом было установлено, что осужденная не оказала помощь недоношенному живорожденному ребенку, что повлекло смерть младенца.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием родов, сроком на два года.

Обвинение в убийстве новорожденного также предъявлено двум врачам районной больницы и одному из руководителей областной больницы, который фигурирует в деле как соучастник.

По версии следствия, медработники намеренно не сделали ничего для спасения жизни ребенка и заранее обрекли его на смерть. Именно из-за бездействия врачей младенец скончался.

Затем, чтобы не портить медицинскую статистику, врачи заявили матери о том, что её ребёнок родился уже мёртвым. Однако врачи судом были оправданы.

Напомним, малыш скончался из-за бездействия врачей 28 декабря 2015 года.

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