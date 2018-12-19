Компания Airbnb провела переговоры с министерством туризма Израиля

Иерусалим, , 21:13 — REGNUM Министр туризма Израиля Ярив Левин провел встречу с представителями компании Airbnb, представляющей услуги бронирования жилья для туристов. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, на встрече обсуждалась тема возможного бойкота поселений на Западном берегу реки Иордан со стороны компании.

По итогам встречи, стороны договорились продолжать переговоры по данному вопросу. Кроме того, на время переговоров компания Airbnb согласилась отложить бойкот и продолжить сотрудничество с Израилем. В компании отметили, что «существуют противоречивые мнения по поводу ведения бизнеса на оккупированных территориях, являющихся частью исторического конфликта между израильтянами и палестинцами».

В свою очередь, министр Левин назвал решение о продолжении диалога «важным шагом в правильном направлении».

Напомним, что в ноябре 2018 года компания официально объявила о своем намерении удалить с сайта объявления о сдаче жилья на территории Иудеи и Самарии. Свое решение представители мотивировали «спорным статусом территорий». Данное заявление вызвало резонанс в израильском обществе.