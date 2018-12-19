В Москве подвели итоги предновогодних проверок объектов продажи алкоголя

Москва, , 18:11 — REGNUM В Москве в ходе предновогодних рейдов по проверке точек продажи алкоголя изъято 3839 единиц крепкой алкогольной продукции, реализуемой с нарушением законодательства. Об этом сообщили 19 декабря в столичном департаменте безопасности и противодействия коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняется, контрольно-проверочные мероприятия были проведены на 25 объектах торговли, расположенных в основном в «спальных» районах. На восьми из них были зафиксированы нарушения действующего законодательства.

В числе выявленных нарушений — продажа алкоголя во внеурочное время, продажа алкоголя несовершеннолетним, а также случаи реализации контрафактной продукции.

В департаменте напомнили, что подобные рейды начали проводить в преддверии новогодних праздников в 2016 году и с тех пор они стали традиционными перед любыми крупными государственными праздниками.

Сообщается, что по итогам предыдущих проверок было изъято свыше 30 тысяч единиц алкогольной продукции в общей сложности на 200 торговых объектах.

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