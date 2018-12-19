В Москве подвели итоги предновогодних проверок объектов продажи алкоголя

Москва, 19 декабря 2018, 18:11 — REGNUM В Москве в ходе предновогодних рейдов по проверке точек продажи алкоголя изъято 3839 единиц крепкой алкогольной продукции, реализуемой с нарушением законодательства. Об этом сообщили 19 декабря в столичном департаменте безопасности и противодействия коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как уточняется, контрольно-проверочные мероприятия были проведены на 25 объектах торговли, расположенных в основном в «спальных» районах. На восьми из них были зафиксированы нарушения действующего законодательства.
В числе выявленных нарушений — продажа алкоголя во внеурочное время, продажа алкоголя несовершеннолетним, а также случаи реализации контрафактной продукции.
В департаменте напомнили, что подобные рейды начали проводить в преддверии новогодних праздников в 2016 году и с тех пор они стали традиционными перед любыми крупными государственными праздниками.
Сообщается, что по итогам предыдущих проверок было изъято свыше 30 тысяч единиц алкогольной продукции в общей сложности на 200 торговых объектах.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве проведут предновогодние рейды против нелегальной продажи алкоголя