В общественном транспорте югорского Сургута проезд подорожает в два раза

Сургут, Югра, , 18:21 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) стоимость проезда в общественном транспорте с 21 декабря поднимется до 50 рублей — вдвое больше прежнего. Пока повышение касается маршрутов №45 и №47, которые обслуживает ООО «Центр», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ООО «Центр» подтвердили повышение стоимость проезда до 50 рублей. Данный перевозчик вошёл в число тех транспортных предприятий, которые перестали получать муниципальную субсидию и перешли на нерегулируемый тариф.

Жители Сургута в социальных сетях высказывают негодование, шок, сообщают, что на дорогу на работу в месяц тратить по 2,5—3 тыс. рублей, что не каждый может себе позволить. А кому-то приходится ездить с пересадками. Люди финансово оказались не готовыми к столь большому скачку стоимости проезда, называя происходящее «беспределом».

"Я так думаю, зарплата у водителей ООО «Центр» упадёт, начнётся текучка кадров, люди меньше будут пользоваться проездом на автобусе и бизнес по перевозке накроется», — полагает один из сургутян.

Как пояснил газете «Сургутская трибуна» начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Рустам Гильманов, большинство перевозчиков Сургута перешли на самоокупаемость. Из 22 маршрутов только девять остались муниципальными. И стоимость проезда в субсидируемых маршрутах будет на полтора рубля выше нынешних 23,5 рублей.

«В настоящий момент мы ведем переговоры с перевозчиками на самоокупаемости. И, возможно, цена изменится. Больше 50 рублей проезд стоить не будет, — в пределах 35−50 рублей», — сообщил Рустам Гильманов.

Перевозчики объясняют скачок цен высокой стоимостью топлива, амортизацией транспорта и прочими затратами. Муниципальные власти оправдываются невозможностью компенсировать разницу между реальными затратами транспортников и стоимостью билета всем перевозчикам.

Читайте ранее в этом сюжете: «У кого-то разыгрался аппетит»: нижегородский депутат о росте цен на проезд