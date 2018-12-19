Новозеландская компания Rocket Lab запустила космическую ракету-носитель

Веллингтон, , 20:34 — REGNUM 17 декабря с полуострова Махия в Новой Зеландии, где расположен космодром космической компании Rocket Lab, был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя. Об этом сообщает новостное агентство «NZ Herald». На прошлой неделе компания Rocket Lab отменила старт, ссылаясь на плохие погодные условия.

Главная цель данной миссии — выведение на орбиту 13 малых спутников «Кубсат» для исследования космоса; это уже третий успешный запуск ракеты в этом году. В 2019 году новозеландская космическая компания Rocket Lab планирует осуществить еще около 16 космических миссий.

На сегодняшний день частная космонавтика привлекает все больше и больше инвесторов: только в этом году в нее было вложено около 1 миллиарда долларов, из которых 140 миллионов долларов привлекла Rocket Lab. Кроме того, основатель компании Питер Бек заявил, что в следующие четыре года его компания планирует занять значительную долю рынка частных космических запусков.